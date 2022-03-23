Лямся: «С Паниным у нас состоится диалог»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал удаление защитника команды Григория Панина до конца игры в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (1:7).
— Оцените действия Григория Панина.
— Нужно детально на видео рассмотреть этот момент. Конечно, с Григорием у нас состоится диалог.
— Что требовали от команды после удаления Панина и удалось ли это выполнить?
— Если детально разбирать игру «4х4», то мы решили сыграть в три нападающих, но произошло недопонимание и соперник забросил. После этого мы уже в разных сочетаниях действовали.
— Григорий Панин сегодня «убил» Лукаша Седлака. Тоже самое он делал в первом раунде против Дениса Бодрова. Это его личная инициатива или требование тренерского штаба?
— Нет, никто у «Салавата Юлаева» так не работает. Это не решение тренерского штаба.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2-2. Следующая игра пройдет в Челябинске 25 марта.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|2 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
3 - 0
|3 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|2 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|23.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|1 : 7
|23.03
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -