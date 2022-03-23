Лямся: «С Паниным у нас состоится диалог»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал удаление защитника команды Григория Панина до конца игры в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (1:7).

— Оцените действия Григория Панина.

— Нужно детально на видео рассмотреть этот момент. Конечно, с Григорием у нас состоится диалог.

— Что требовали от команды после удаления Панина и удалось ли это выполнить?

— Если детально разбирать игру «4х4», то мы решили сыграть в три нападающих, но произошло недопонимание и соперник забросил. После этого мы уже в разных сочетаниях действовали.

— Григорий Панин сегодня «убил» Лукаша Седлака. Тоже самое он делал в первом раунде против Дениса Бодрова. Это его личная инициатива или требование тренерского штаба?

— Нет, никто у «Салавата Юлаева» так не работает. Это не решение тренерского штаба.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2-2. Следующая игра пройдет в Челябинске 25 марта.