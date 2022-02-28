Лямся рассказал о подготовке «Салавата Юлаева» к серии плей-офф с «Сибирью»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился мнением о серии первого раунда плей-офф с «Сибирью».

«Сибирь» — сильная команда, которая играет от обороны. Нам будет необходимо выигрывать много борьбы в этой серии. Мы разбираем игры соперника и готовим план. Думаю, наша команда готова.

Был длительный перерыв без игр. Сначала команда перенесла болезнь, затем мы тренировались без игроков, которые уехали на Олимпиаду. У нас были игровые задачи, которые мы должны были решить перед плей-офф, и мы решали их во время четырех товарищеских матчей", — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

В среду, 2 марта, «Салават Юлаев» сыграет первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина-2022 против «Сибири». Начало — в 17:00 по московскому времени.