Лямся рассказал, что Амиров не играл с «Динамо» из-за травмы
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томми Лямся оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (4:3 ОТ), а также объяснил, почему встречу пропускал нападающий Родион Амиров.
— Для нас начало матча получилось очень тяжелым — пропустили достаточно легкие шайбы. Самое важное, что мы не стали сдаваться после счета 0:2. Думаю, что это ключевой момент: мы проявили характер и стали дальше играть. Составляющие сегодняшнего успеха это три ключевых момента: прекрасно сыграл Метсола, забили гол в большинстве и игра в меньшинстве.
— Довольны ли качеством игры?
— Выездная игра, серьезный соперник, мастеровитые игроки в составе «Динамо». Я доволен, что заработали два очка. Был момент, когда мы повели в счете, и оставалось не так много времени до конца. Но сами понимаете — не так важно: выиграл ты 10:0 или победил в овертайме. Самое важное, что взяли два очка. И давайте не забывать, что это матч на выезде.
— Не считаете, что команда сильно зависит от первого звена?
— Я в таком ключе не думаю. Самое важное, что наши парни голы забивают. Например, в овертайме шайбу забросил Сошников.
— Что сказали команде после второй пропущенной шайбы? Меняли план на матч?
— Мы ничего особо не меняли. Потому что голы вытекали из индивидуальных ошибок, а не потому что был выбран неправильный план. Поэтому не было никаких изменений.
— По поводу отмененных голов «Динамо». Не считаете, что вам повезло сегодня?
— Думаю, что конкретно в этих моментах мы не можем обсуждать, удача это или нет. Здесь в первую очередь правила хоккея. Надо забивать по правилам.
— Как состояние Амирова после сборной и почему мы не видим его?
— Он травмирован. Со дня на день ждем его. Посмотрим, сможет ли он завтра тренироваться. Пока сложно сказать, но надеемся, что ситуация улучшится.
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https://hcsalavat.ru/news/tomi-lamsa-samoe-vazhnoe-chto-vzyali-dva-ochka/