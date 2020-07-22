Лямся рассчитывает, что Воробьев сможет заменить Умарка

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся оценил работу команды на трансферном рынке в это межсезонье.

— В межсезонье «Салават Юлаев» покинули несколько сильных хоккеистов: Линус Умарк, Михаил Пашнин, Захар Арзамасцев, Артем Сергеев, Александр Бурмистров. На ваш взгляд, удалось ли клубному менеджменту компенсировать потери приобретением новых игроков?

— На мой взгляд, удалось. Да, Линус Умарк — великий игрок, его роль трудно переоценить, — цитируте тренера официальный сайт КХЛ. — Но теперь у нас есть Гранлунд. Конечно, они с Линусом разные, но я верю, что Маркус сможет принести такую же пользу команде. Надеюсь и на Михаила Воробьева.

«Салават Юлаев» изменился по сравнению с прошлым сезоном, но остался таким же сильным. Да, в защите, возможно, у нас сейчас нет больших имен, но в то же время я ощущаю большой потенциал молодых ребят. Взять того же Шакира Мухамадуллина. У него появился прекрасный шанс показать себя, сделать шаг вперед. Это касается каждого молодого игрока. Плюс — у нас очень хорошая бригада вратарей.

— Оборонительная линия команды стала более возрастной, чем раньше. Вас это не беспокоит, учитывая плотный календарь игр?

— Нет. Мы играем всей пятеркой, и я хочу, чтобы ребята помогали друг другу. Мне нравится, что в «Салавате Юлаеве» сейчас хороший сплав опыта и молодости. Так что не вижу серьезных проблем.

— Вы уже упомянули о Маркусе Гранлунде. В каком игровом сочетании вы его видите, и какими качествами обладает этот нападающий, имеющий за плечами солидный опыт игры за океаном?

— Действительно не так просто сыграть больше 300 матчей в НХЛ. У него хорошее голевое чутье, в то же время он силен и при игре в защите. Мне нравится его отношение к делу, его стиль игры. В каком звене я его вижу? Посмотрим, потому что сейчас у нас также появился Воробьев. Есть молодой и талантливый Амиров. Маннинен, Хартикайнен, Сошников, Кугрышев — очень сильные ребята. Одним словом, есть немало вариантов построения первых двух звеньев. В межсезонье будем менять комбинации, искать оптимальные сочетания. Нужно быть готовым к тому, что в течение сезона кто-то может получить травму, поэтому нужно держать в голове разные варианты.

— Вратарская линия «Салавата Юлаева» также претерпела изменения. Бэкапом Юхи Метсолы стал молодой Владислав Сухачев из Челябинска, у которого всего восемь игр на уровне КХЛ. Вас это не беспокоит?

— Сухачев — молодой парень, но я вижу его прекрасное отношение к делу. Каждый день он учится у Юхи каким-то новым вещам. На мой взгляд, у них складывается отличный тандем.

— Возвращение в Уфу Михаила Воробьева стало отличной новостью для болельщиков. Вы видите его в топ-6 нападающих «Салавата Юлаева» и плеймейкером при розыгрыше большинства?

— Это один из вариантов. Как я уже говорил, сейчас в нашем распоряжении много сильных парней. Не только в первое и второе звено, но и в третье, четвертое. У нас есть «голодные» ребята. Если говорить конкретно о Воробьеве — я еще не так хорошо знаком с ним. Нужно несколько матчей, чтобы понять, насколько он хорош. Он прилично играл в АХЛ, и мы на него очень рассчитываем.