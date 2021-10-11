«Они не заслужили такой игры». Лямся извинился перед болельщиками за крупное поражение от СКА

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:5).

«В первую очередь хочу извиниться перед нашими болельщиками, потому что они не заслужили такой игры. Мы очень плохо начали матч. Естественно, теперь нам нужно сделать выводы, понять причины такого поражения. После двух пропущенных шайб было сложно вернуться в игру. Второй период мы начали здорово, имели неплохие шансы, однако неудачный отскок привел к третьему голу. Мы много внимания уделяем игре в большинстве. Использовали новые доработки, но шайба пока не идет в ворота. Из-за травм у нас не играют Кадейкин и Тихонов — важные составляющие нашей спецбригады», — приводит слова Лямся официальный сайт КХЛ.

После этого матча СКА с 23 очками занимает третье место в Западной конференции, «Салават Юлаев» с 24 очками — на третьей строчке Востока.