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Лямся прокомментировал победу «Салавата» над минским «Динамо»

05:09
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:3).

«Это очень важная победа — мы понимали, что в Минске всегда непросто играть. Нам противостоял сильный, мастеровитый соперник, поэтому рады, что победили и набрали два очка. Несмотря на две заброшенные шайбы в первом периоде, мы играли медленно, соперник хорошо действовал на льду, поэтому первый период был непростым. Во втором периоде мы действовали надежно и мощно, в третьем допустили несколько ошибок — хорошо, что они не повлияли на результат, и мы благополучно выиграли матч», — приводит слова Лямся официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Салават» с 36 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Динамо» с 30 очками — на четвертой строчке Запада.

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Сергей Разин все материалы автора
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