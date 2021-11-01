Лямся прокомментировал победу «Салавата» над минским «Динамо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:3).

«Это очень важная победа — мы понимали, что в Минске всегда непросто играть. Нам противостоял сильный, мастеровитый соперник, поэтому рады, что победили и набрали два очка. Несмотря на две заброшенные шайбы в первом периоде, мы играли медленно, соперник хорошо действовал на льду, поэтому первый период был непростым. Во втором периоде мы действовали надежно и мощно, в третьем допустили несколько ошибок — хорошо, что они не повлияли на результат, и мы благополучно выиграли матч», — приводит слова Лямся официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Салават» с 36 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Динамо» с 30 очками — на четвертой строчке Запада.