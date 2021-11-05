Лямся: «Практически за два часа до игры мы еще не знали, кто у нас попадет в состав»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:4).

— Очень сложный матч, очень сильный соперник, поэтому мы горды тем, что парни сегодня оставили на льду все, что у них есть. Практически за два часа до игры мы еще не знали, кто у нас попадет в состав, это тоже сильно повлияло. Снова маленькие детали сделали разницу сегодня. Наши глупые ошибки, глупые удаления — все это привело к тому, что «Авангард» победил, — цитирует тренера сайт «Салавата».

— Сегодня «юлаевцы» пропустили трижды в меньшинстве. Разбирали ли большинство омичей?

— Если говорить о конкретных примерах, то сегодня на льду были ребята, которые до этого в меньшинстве не выходили. Это тоже повлияло. Не стоит забывать, что у «Авангарда» одна из лучших в лиге спецбригад большинства, которая использует свои моменты. В таких матчах ты не должен зарабатывать простые удаления и дарить сопернику шансы.

— В составе появилось больше молодежи. Не считаете, что надо давать им играть чаще? Сегодня опять удаление у Картаева в чужой зоне, Плэтт никакими полезными действиями не отметился...

— Жаловаться на игроков ни в коем случае не буду. Я горжусь ими и доволен, что они вышли на лед и сыграли на максимуме. Что касается молодых хоккеистов, то Пустозеров, Алалыкин, Сучков проявляют себя максимально хорошо, отмечу их с лучшей стороны. Алалыкин сегодня отличный гол забил.