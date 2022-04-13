Лямся покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся покинул свой пост.

«Очень сложно продолжать, мы знаем ситуацию в мире. Есть небольшой промежуток времени, чтобы проанализировать все. Это были долгие пять лет в клубе, мне приятно было находиться там. Думаю, «Салават» сделает заявление по поводу тренера, но для меня в этой ситуации сложно продолжать работу», — приводит слова Лямся ТАСС.

Лямся работал в «Салавате» с 2017 года, а в 2020-м возглавил команду. В текущем сезоне уфимцы заняли третье место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Салават» обыграл «Сибирь» (4-1), а во втором уступил «Трактору» (2-4).