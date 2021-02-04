Лямся подвел итоги матча с рижским «Динамо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Риги (5:4 Б).

— Начало матча было полностью за нами. Мы играли так, как хотели: полностью доминировали в первом периоде, затем сделали счет 3:0. После этого, сложно сказать почему, игра поменялася, — приводит слова тренера сайт «Салавата». — Когда ты имеешь преимущество, отпустил его, расслабился, то очень сложно потом вернуть все обратно. Отмечу сегодня хорошую игру Тарасова на буллитах и победный буллит Гранлунда. За любую победу дают два очка, мы их добыли. С этой стороны здесь все нормально.

— Насколько сложно было настроить команду на третий период?

— Мы все обсуждали в команде. Ключевое, что мы в какой-то момент отпустили игру, и стало после этого сложнее. Конечно, не нужно этого делать, нужно из этого извлекать уроки.

— Сегодня Хохряков играл в центре третьего звена. Насколько это сочетание оправдало себя?

— Мы пытаемся найти баланс в сочетаниях. Сегодня их линия смогла забить гол. В дальнейшем, возможно, мы этим же сочетанием будем пользоваться, потому что Хохряков вносит нужный баланс в эту тройку нападения.

— Что было при счете 4:2? Оставалось не так много времени до конца...

— Концовку игры мы проводили не самым лучшим образом. Если привести в пример других наших соперников, то тот же «Ак Барс» и ЦСКА также имели проблемы. А если говорить о нашей игре сегодня, то если ее отпустить, то потом сложно в этот ритм войти обратно. К сожалению, нам не удалось удержать игру, но самое главное, что сегодня победили.

— Прокомментируйте игру Тарасова. Не хотели ли Метсолу поставить на буллиты?

— Я думаю, что у Тарасова был совершенно непростой матч. Мыслей поменять его на Метсолу не возникало. В первом периоде был всего один бросок. Очень сложно в таких играх действовать. Все моменты, которые были у наших ворот — были опасными. Но я думаю, что свой уровень и свое мастерство он продемонстрировал, хорошо сыграв на буллитах. Поэтому никаких вопросов к нему нет.

— Вы начали менять тренировочный процесс перед плей-офф? Или ждете соперника?

— По философии нашей команды, самое главное то, как мы сами будем играть в плей-офф. Поэтому здесь будем отталкиваться от своей игры. У нас в регулярном чемпионате 60 игр, поэтому я считаю это хорошей, планомерной подготовкой к плей-офф. Пока изменений не было, и мы спокойно будем подходить к матчам за Кубок Гагарина.