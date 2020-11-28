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Лямся отказался комментировать разговоры об обмене Сошникова

20:36
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение от СКА в серии буллитов (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Зрители увидели хороший хоккей в исполнении двух сильных команд. Хочу отметить хорошую игру Тарасова. По поводу возвращения Метсолы пока сложно сказать, он болеет. Для уезжающих в молодежную сборную Амирова, Мухамадуллина и Башкирова мы найдём замену. Алалыкин, Баранов, Пименов, Гиматов, Лисовец — все они могут их заменить. Относительно Сошникова могу только сказать, что всегда вокруг команд ходит много слухов. Стоит ждать официальную информацию. То, почему он не играл сегодня — без комментариев», — цитирует Лямся официальный сайт лиги.

После этой победы СКА закрепился на втором месте на «Западе» с 42 очками, уфимцы — четвертые на «Востоке» (41 балл).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/28/476511.html

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