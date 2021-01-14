Лямся остался доволен победой над «Барысом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (6:3).

— Сегодня для нас была очень хорошая, командная победа, — цитирует тренера сайт «Салавата». — Мы очень медленно начали матч, к сожалению, соперник нас переигрывал. Возможно, сказался маленький лед, потому что пришлось привыкать. Затем мы уже лучше в игру вошли и, думаю, мы начали играть так, как я хотел, после нашего второго гола. У нас стала получаться наша игра, мы стали эффективно свои атаки использовать и лучше свои шансы реализовывали. Также отмечу отличную игру голкипера сегодня. В меньшинстве нам дважды забили, но в общем, мы сыграли хорошо в этом компоненте. Что еще отмечу то, что мы показали характер, в игру вернулись. Это именно то командное взаимодействие, которое мне нравится, как тренеру.

— Расскажите о плане на первый период, он был довольно медленный до гола Ларсена.

— Повторюсь: думаю, что площадка влияет в этом моменте, потому что соперник хорошо подготовился к началу встречи, они эти первые 10 минут провели активно, с желанием забить нам гол. Что в прошлом году, что в этом, мы имели проблемы на этой площадке, но если говорить в общем и целом, то, считаю, мы неплохо в дальнейшем матч провели. Да, в первом периоде наша защита играла лучше, чем наше нападение, но и соперник к матчу хорошо готовился.

— Прокомментируйте три подряд удаления в третьем периоде.

— Удаление Гранлунда, к сожалению, прокомментировать не могу, не видел. А что касается удаления Хартикайнена, то это неудачное стечение обстоятельств, он играл по шайбе и так получилось.

— Хартикайнен установил рекорд для финских игроков за одну регулярку. Ваш комментарии на этот счет.

— Его с большим желанием поздравляю, потому что это огромнейшее, классное достижение, которого Хартикайнену удалось достичь. Отмечу, что он много лет в «Салават Юлаеве» играет и всегда играет с полным сердцем, всегда отдается игре. Считаю, за свое трудолюбие он как раз и был награжден этой хорошей статистикой, которая ему сегодня покорилась. Надеюсь, он продолжит так же играть и у него все будет лучше и лучше.

— Почему так много играет Картаев — по всем показателям он худший центр в команде?

— По поводу Картаева у меня противоположное мнение. Считаю, что его тройка сегодня хорошо сыграла, они себя хорошо проявили.