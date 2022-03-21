Лямся оценил игру «Салавата Юлаева» в третьем матче с «Трактором» в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся высказался о победе над «Трактором» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ (3:1).

«Настоящий, хороший матч плей-офф сегодня получился, — приводит слова тренера пресс-служба «Трактора». — Мы смогли вернуться к тому хоккею, который мы ждем от команды. Ребята полностью отдавались игре, и мы выиграли.

В большинстве «5х3» мы должны были убивать игру, но вместо этого получили контратаку и пропущенную шайбу. Это могло стать ключевым моментом. Мы должны умнее действовать в таких ситуациях. Внесли корректировки при игре «5х5». Если вспомнить матчи в Челябинске, то не очень получалась взаимосвязь. Небольшие изменения внесли, как видим сегодня, наша игра улучшилась.

Я думаю, ключевое — это наша сбалансированная игра. Все вместе атакуют и все понимают задание, помогают друг другу в защите. Это то, что сегодня нам помогло одержать победу. Мы практически не дали шансов сопернику».

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Салавата». Следующий матч серии пройдет 23 марта также в Уфе.