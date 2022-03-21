Лямся оценил игру «Салавата Юлаева» в третьем матче с «Трактором» в плей-офф КХЛ
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся высказался о победе над «Трактором» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ (3:1).
«Настоящий, хороший матч плей-офф сегодня получился, — приводит слова тренера пресс-служба «Трактора». — Мы смогли вернуться к тому хоккею, который мы ждем от команды. Ребята полностью отдавались игре, и мы выиграли.
В большинстве «5х3» мы должны были убивать игру, но вместо этого получили контратаку и пропущенную шайбу. Это могло стать ключевым моментом. Мы должны умнее действовать в таких ситуациях. Внесли корректировки при игре «5х5». Если вспомнить матчи в Челябинске, то не очень получалась взаимосвязь. Небольшие изменения внесли, как видим сегодня, наша игра улучшилась.
Я думаю, ключевое — это наша сбалансированная игра. Все вместе атакуют и все понимают задание, помогают друг другу в защите. Это то, что сегодня нам помогло одержать победу. Мы практически не дали шансов сопернику».
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Салавата». Следующий матч серии пройдет 23 марта также в Уфе.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|1 - 1
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Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
|0 - 2
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
|2 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 2
|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|21.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|3 : 1
|21.03
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
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