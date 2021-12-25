Лямся оценил игру Амирова в последних матчах «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся дал оценку домашней игре регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:2).

— Здорово начали первый период, повели 4:1. Может быть, в каких-то моментах нам повезло. Но такую удачу нужно заслужить своей игрой. Несмотря ни на что сегодня был непростой матч. Очень сильно ритм сбивали постоянные удаления. Плюс сопернику было нечего терять, потому как мы вели с преимуществом в три шайбы. Они могли рискованно действовать, играть в агрессивный прессинг. Игра не была легкой, как могло показаться. Играли против сильного соперника и, главное, завоевали два очка.

— У вас есть пониманием, за что вас удалили в первом периоде?

— Если честно, для меня это было неожиданно. Лучше спросить у арбитров, но в любом случае главный тренер не должен таких моментов допускать, это полностью моя ошибка.

— Вас смущает, что Амиров избегает силовой борьбы? Разговариваете с ним на эту тему?

— Не соглашусь. Он большой промежуток пропустил. Достаточно непросто вернуться, когда остальные игроки находятся в игровом ритме. Прошлый матч против «Спартака» ему лучше удался. Сегодня, видимо, сказалось то, что был ломаный ритм игры из-за удалений, поэтому немножко он выпадал.

— Сегодня был курьезный момент с незасчитанной шайбой. Опишите ваши эмоции, когда Метсола пропустил с дальней дистанции.

— Я был абсолютно спокоен в этот момент, потому что видел — было положение «вне игры». Важно, как команда реагирует в такие моменты. Хоккей — очень быстрая игра, абсолютно все совершают ошибки, в любую секунду все может поменяться.

— Амиров в большинстве допустил потерю, и потом вы его не выпускали. Почему?

— В то время, когда у Амирова была травма, Башкиров часто играл с Кадейкиным. Сегодня Данилу игра удавалась, он был в огне, поэтому решили его использовать.