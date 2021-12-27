Лямся объяснил, почему Хартикайнен и Маннинен пропустили игру против «Сибири»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:3 ОТ).

— Равная, тяжелая игра. В Новосибирске всегда тяжело играть, но в целом мы довольны тем, как команда сегодня играла.

— Прокомментируйте отсутствие Хартикайнена и Маннинена.

— Хартикайнен приболел, а Маннинен в последней игре получил небольшое повреждение.

— Сегодня в первом звене появился Алалыкин, которого болельщики и журналисты, можно сказать, лоббируют. Этот шанс был дан под давлением общественности?

— Я не читаю газет и комментариев, поэтому к мнению журналистов не прислушиваюсь. Звенья Кадейкина и Картаева играют здорово, поэтому решили дать шанс Алалыкину в этом звене.