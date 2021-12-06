«Не думаю, что такой вариант существует». Лямся исключил возможность обмена Хартикайнена
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал, почему нападающий Теему Хартикайнен пропустил матч регулярного чемпионата против «Адмирала» (4:2).
— Сегодня в составе отсутствовал Хартикайнен. Это было сделано в воспитательных целях?
— У Хартикайнена была непростая осень. Много перестановок делали, пытались найти сочетания. Сегодня приняли решение дать ему отдохнуть. Скоро он вернется в состав.
— Недавно Хартикайнен говорил, что у него проблемы с психологией, он часто думает о своей плохой игре. Вы разговаривали с ним об этом? Что подсказывали ему?
— Да, мы с ним постоянно находимся в работе, что на льду, что вне его. Постоянно все обсуждаем. Уверен, что он сможет этот момент преодолеть и вернется еще сильнее как игрок.
— Не считаете ли, что Хартикайнену нужен психолог, чтобы это преодолеть?
— Мне сложно на этот вопрос ответить. Это уже зависит от человека, от личности. Он сам должен принимать решения, насколько ему нужна такая помощь.
— Существует ли вероятность обмена Хартикайнена?
— Не думаю, что такой вариант существует, потому что он является важной частью раздевалки и истории хоккейного клуба «Салавата Юлаев». Думаю, что весьма скоро мы снова увидим Харти, который заиграет еще лучше.
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/tomi-lamsa-nabrali-vazhnye-dva-ochka/
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