«Не думаю, что такой вариант существует». Лямся исключил возможность обмена Хартикайнена

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал, почему нападающий Теему Хартикайнен пропустил матч регулярного чемпионата против «Адмирала» (4:2).

— Сегодня в составе отсутствовал Хартикайнен. Это было сделано в воспитательных целях?

— У Хартикайнена была непростая осень. Много перестановок делали, пытались найти сочетания. Сегодня приняли решение дать ему отдохнуть. Скоро он вернется в состав.

— Недавно Хартикайнен говорил, что у него проблемы с психологией, он часто думает о своей плохой игре. Вы разговаривали с ним об этом? Что подсказывали ему?

— Да, мы с ним постоянно находимся в работе, что на льду, что вне его. Постоянно все обсуждаем. Уверен, что он сможет этот момент преодолеть и вернется еще сильнее как игрок.

— Не считаете ли, что Хартикайнену нужен психолог, чтобы это преодолеть?

— Мне сложно на этот вопрос ответить. Это уже зависит от человека, от личности. Он сам должен принимать решения, насколько ему нужна такая помощь.

— Существует ли вероятность обмена Хартикайнена?

— Не думаю, что такой вариант существует, потому что он является важной частью раздевалки и истории хоккейного клуба «Салавата Юлаев». Думаю, что весьма скоро мы снова увидим Харти, который заиграет еще лучше.