Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2).

— Мы здорово начали, первые десять минут прекрасно действовали, забросили одну шайбу. Когда соперник создал момент практически из ничего и забил, это поменяло все игру. Мы начали чуть медленнее играть. Небольшие ошибки, погрешности — все это сказывается. Недовольны игрой, второй гол тоже из простой ситуации получился. Что касается третьего периода, то у нас были «проблески» того, как мы хотим работать, у нас были возможности. Но, как и в последних четырех играх, у нас проблемы с нападением. Интересная деталь. Как и в прошлом сезоне, на этом отрезке у нас было набрано три очка и забито шесть шайб. У нас второй сезон подряд на этом отрезке возникают одни и те же проблемы. Разумеется, все в команде разочарованы чередой поражений. Если в целом говорить, у нас много хороших голевых моментов, много бросков. В конечном итоге это приведет к положительному результату, — приводит слова тренера сайт «Салавата».

— Хартикайнен почему в третьем звене?

— В последних матчах у первого звена не шла игра. Мы решили внести некоторые изменения. Вторая причина — посмотреть, как команда может действовать в других сочетаниях.

— Четыре поражения подряд. Что вы как тренер делаете не так?

— Все совершают ошибки. Мы стараемся улучшить игру нашей команды, стараемся анализировать каждый аспект игры. Мы все обсуждаем вместе с тренерским штабом как изменить игру. Конечно, бывают такие моменты, когда использовали одного голкипера вместо другого или другую бригаду большинства. Все это накладывается. Мы должны все проанализировать, сделать выводы.