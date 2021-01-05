Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (5:6 ОТ).

— Если говорить в общем, то и тактически, и уровнем борьбы матч был похож на игру плей-офф. Мне очень понравилось, как команда проявляла характер, когда мы раз за разом отыгрывались, догоняли такого сильного соперника, как «Авангарда», — приводит слова тренера сайт уфимцев. — Перед игрой прекрасно понимали, с кем будем соперничать. Этот положительный момент, который нам понравился. Если говорить о том пропущенном голе в овертайме в меньшинстве, то над этим моментом нам еще надо работать.

— Второй подряд матч мы наблюдаем, что у Хартикайнена пропало движение. Такое ощущение, что он физически подсел. Что думаете на этот счет?

— Нет, Хартикайнен в хорошей форме. Но, как и я говорил несколько матчей назад: у игроков бывают такие эпизоды, когда они выступают хорошо, а бывает — у них чуть хуже получается на льду.

— Сегодня решало большинство соперника. Оцените, пожалуйста, дисциплину команды. Все-таки омичи забили три гола в большинстве...

— Думаю, что такое количество удалений против таких сильных соперников, как «Авангард» — нельзя совершать. Это идет от большого, излишнего желания, от большого эмоционального настроя команды, которая хочет победить, поэтому где-то немного перерабатывает и случаются такие вот удаления. Надо в таких ситуациях играть умнее.

— Хорошо известно, что «Авангард» — одна из самых самоотверженных команд КХЛ, они блокируют очень много бросков.

— Да, конечно, мы этот компонент соперника изучали. Думаю, что наши пять заброшенных шайб сегодня — это хорошее подтверждение тому, что нападение сработало.

— Ваш ассистент Николай Цулыгин много сражался с омичами в плей-офф. Вы с ним как-то особенно обсуждали подготовку к игре? Может быть, совет какой-то брали?

— С первых дней, как я в команде, мы всегда работаем все вместе. Нет такого разделения, все совместно делаем, поэтому вопрос мне немного не понятен.