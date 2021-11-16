Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:0).

— Сегодня перед матчем было много вопросов, потому что прошлую неделю мы не тренировались, многие из игроков болели. Мы понимали, что матч будет для нас непростым. Оценивали силу соперника, они агрессивно играют в атаке. Главное, что сегодня мы действовали по плану. Все ребята отдали силы ради победы, и это принесло плоды. Великолепно провел матч Метсола. Мы здорово сыграли в большинстве, смогли нейтрализовать большинство соперника, — приводит слова тренера сайт уфимцев.

- Насколько команда готова физически?

— Не самое лучшее состояние у нас. Напомню, мы практически не тренировались всю прошлую неделю, многие ребята болели. Потратили время, чтобы набрать форму. Но сегодня было видно, что ребята добавляют в течение игры, пытаются как можно лучше действовать.

— Прокомментируйте игру Метсолы и Маннинена.

— Утром говорили с Юхой. Он прекрасно себя чувствует. Рассказал, что ему нравится играть против таких атакующих команд. Маннинен снова показал свой класс. Самое главное — это игра всей команды. Например, в концовке Зубарев блокировал опасный мощный бросок. Отмечу всю команду сегодня.

— Когда выйдут Амиров, Тихонов?

— По Амирову сложно сказать. Тихонов сыграет в матче против «Витязя» или «Динамо».

— Состояние Коледова?

— Небольшие проблемы со здоровьем.