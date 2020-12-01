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Лямся — о победе над «Автомобилистом»: «На стороне Тарасова были хоккейные боги»

02:48
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:0 ОТ).

«Ключом к победе стала игра в меньшинстве, мы хорошо выдержали напор соперника. Также отмечу замечательные действия Даниила Тарасова. Молодой вратарь помог нам, на его стороне были хоккейные боги.

Я очень доволен результатом. Сейчас середина сезона, очень важный этап, рад, что добились результата. Нам нужно улучшать статистику вбрасываний, но это работа не только центральных нападающих, но и всей пятерки», — приводит слова Лямся официальный сайт КХЛ.

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