Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:2). Благодаря этой победе уфимская команда гарантировала себе участие в плей-офф.

— Да, матч получился таким, каким мы его и ожидали. Он был очень похож на нашу предыдущую встречу в Хабаровске. Оценю «Амур», они очень агрессивно и в скоростной манере действовали, нам было совершенно непросто, поэтому очень довольны, что снова набрали 2 очка и тем, что увозим из Хабаровска 4 очка. Это была наша цель, мы к этому готовились. Плюс хотел бы сказать про Тарасова, он, как и Метсола, себя хорошо себя проявил. Мы довольны игрой наших голкиперов. И пару слов о меньшинстве: сегодня, даже несмотря на то, что соперник смог одну шайбу нам забросить, в этом компоненте мы сыграли очень хорошо и строго, — приводит слова тренера сайт «Салавата».

— Из семи последних своих игр Тарасов провел шесть на выезде. Это совпадение или Вы специально ставите его на гостевые матчи?

— У нас в команде два хороших голкипера в команде. В принципе ротация вратарей идет по плану, поэтому здесь нет какой-то специальной подоплеки.

— После матча с «Северсталью» Лисовец не играет. Объясните, что Вас не устраивает в его игре? И почему сегодня Вы поменяли центров 3-й и 4-й линий?

— Начнем с центров: ключевой идеей изменения сегодня центров в третьей и четвертой тройках нападения — это необходимость посмотреть, как Пименов сможет сыграть с Амировым и Кугрышевым, потому что от них мы тоже ждем голов. Что касается Лисовца, то он не играет плохо, просто у нас 10 хороших защитников, и мы стараемся всех ратировать, чтобы они все находились в хорошей свежести. С Лисовцом нет никаких проблем, чтобы его снова поставить в состав, здесь идет обычная ротация.

— Были два удаления, которые оборвали розыгрыш большинства, потом еще Кугрышев нарушил правила в атаке и в конце Гранлунд шайбу выбросил за пределы площадки. Оцените сегодня дисциплину.

— Что касается удаления Кугрышева: да, такие удаления нам не нравятся, это не наш тип хоккея и их нужно исключить, тем более, перед плей-офф. Что касается этих моментов, то нам есть над чем поработать, но я, думаю, это в первую очередь от положительной эмоциональной заряженности. Ребята хотели сыграть где-то чуть агрессивнее и от этого были удаления.

— Что сказали команде после пропущенного гола на старте второго периода?

— Ничего особенного не говорили. Ключевое здесь то, что случился неудачный для нас отскок. Главное то, как мы продолжили играть в наш хоккей и то, как мы среагировали на этот эпизод.