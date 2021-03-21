Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (1:2).

— Считаю, это была наша лучшая игра в серии с «Ак Барсом». Сегодня мы здорово сражались и бились. Немного удивлены тем фактом, что в таком матче у соперника не было ни одного удаления, и нам не удалось проявить свои лучшие качества при игре в большинстве. Сегодня все решил один гол, а мы пропустили достаточно простые шайбы. Это очень равная серия равных соперников, — цитирует тренера сайт уфимцев.

— Как оцениваете игру первого звена, и Хартикайнена в частности?

— «Ак Барс» защищается в двух игроков против Хартикайнена, поэтому у него мало пространства и времени на атаку. Мы работаем над тем, чтобы найти способы, чтобы исправить ситуацию. Думаю, что уже в третьем периоде парни начали создавать моменты.

— Вы давно работаете в Уфе и тренирует «Салават». Как вы относитесь к ситуации, что сегодня болельщики «Ак Барса» чуть не сорвали гимн Республики?

— Это меня очень задело. Впервые такое в моей карьере, никогда прежде я такого не слышал.

— Все ожидали равной серии, но по факту «Салават» уступает сопернику во многих компонентах. Почему это происходит?

— На данный момент на льду мы видим хоккей высокого уровня. Все решают меленькие детали. Я считаю, нам противостоит, наверное, лучшая команда регулярного чемпионата и мы это знали перед серией. «Ак Барс» — сильная команда, которая прекрасно защищается. Последние два матча завершались в одну шайбу, и я верю, что мы сможем перевернуть ситуацию в свою пользу.

— Согласны ли с тем, что в этой серии все решает силовая борьба? Почему лидеры «Салавата» не играют в тело?

— Игроки имеют достаточный опыт и свой стиль. Ты не можешь просто нажать на кнопку и изменить все сразу. Наш соперник — одна из самых агрессивных команд лиги. Сегодня мы не играли плохо. Пропустили простые шайбы, не смогли забить, но матч был равный, так что я горжусь, тем как парни действовали.

— Вам не кажется, что «Салават» проигрывает эту серию ментально?

— Мы все еще в игре и я считаю, что парни отдают на льду все свои силы. Разница между нами незначительна, так что мы продолжаем работать.

— Легионеры «Салавата» не забросили ни одной шайбы в этой серии, при этом они находятся на льду больше других. Не кажется вам, что в этом есть большая проблема?

— Мы стараемся ровно делить игровое время, но очень много разных моментов влияют на это: кто против кого играет, кто с кем выходит на лед. Конечно, оптимальным вариантом было бы равное время. Первое звено в течение регулярного сезона и первого раунда плей-офф показало, что оно одно из лучших в лиге, особенно в нападении. Сейчас нам нужны голы.