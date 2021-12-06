Лямся: «Наш хоккей не настолько хорош, чтобы говорить сейчас о Кубке Гагарина»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:2).

— Набрали важные два очка. Первый период проводили нервно, потому что ребята горели желанием одержать победу, и это сказывалось. Много смазанных моментов, немного неуверенно действовали. Во втором отрезке мы забросили две шайбы, однако несмотря на это соперник неплохо играл, нервозность сказывалась. К сожалению, в третьем периоде стали удаляться, много играли в меньшинстве, и соперник снова забросил. Было непростое время для нас, поэтому отмечу Шарыченкова, который стал важной частью нашей победы, много нас выручал. Главное — набрали два очка, завтра новый вызов.

— Вас как тренера команды, претендующей на кубок, устраивает качество хоккея в матчах с «Адмиралом»?

— В такой ситуации — у тебя два варианта: все бросить и пустить на самотек или же продолжать работать, упорно трудиться, чтобы исправить результат. Мы с ребятами, конечно, выбрали второй путь, потому что у нас в команде собраны профессионалы, сильные игроки, которые понимают ответственность. Да, в последних матчах у нас были проблемы с набором очков, достижением результата, однако это естественно для любой команды по ходу длинного сезона. Нам необходимо думать о том, что происходит сейчас, а не смотреть далеко вперед. Если же говорить о качестве хоккея, то он не настолько хорош, чтобы говорить сейчас о Кубке Гагарина. Мы решаем сейчас краткосрочные задачи, чтобы улучшить свою игру.

— Почему Амиров сыграл только две смены? Планируете ли дать ему больше времени в завтрашней игре?

— На это пока сложно ответить. Если говорить о сегодняшней встрече, то у нас был план, по которому мы хотели его чаще использовать. Однако накладывались различные ситуации. В том момент, когда планировали его выпускать, случалось удаление или у нас, или у соперника.

— Сегодня в первом звене появился Тихонов, иногда он вставал на точку вбрасывания. Это вы определяете или игроки сами?

— Все это ребята решают на льду. Многое зависит от того, где происходит вбрасывание: в атаке или в защите, слева или справа.