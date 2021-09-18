Лямся: «Хартикайнен с каждым матчем будет действовать все лучше и лучше»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:0).

«Хорошо сыграли в меньшинстве, плюс Метсола сделал очень много важных спасений. Несмотря на это, мы создавали достаточно моментов, были близки к тому, чтобы отличиться больше, чем один раз, но немножко не повезло, да и вратарь соперника сыграл хорошо.

Очень доволен тем, что в семи матчах одержали семь побед. Понравилось отношение ребят. Встреча была непростой, но мы проявили характер и выиграли. Такие матчи важны для команды.

Родион Амиров поедет с нами в поездку и возможно примет участие в одной из игр. Каждый соперник настраивается на Тему Хартикайнена и на всю нашу первую линию, поэтому им всегда непросто действовать. Он очень опытный игрок, который набирает форму. Сегодня отдал хорошую передачу и с каждым матчем будет действовать все лучше и лучше», — цитирует Лямся официальный сайт КХЛ.

Автором единственной заброшенной шайбы стал Маркус Гранлунд, которому ассистировал Теему Хартикайнен.