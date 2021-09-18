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Лямся: «Хартикайнен с каждым матчем будет действовать все лучше и лучше»

18:40
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:0).

«Хорошо сыграли в меньшинстве, плюс Метсола сделал очень много важных спасений. Несмотря на это, мы создавали достаточно моментов, были близки к тому, чтобы отличиться больше, чем один раз, но немножко не повезло, да и вратарь соперника сыграл хорошо.

Очень доволен тем, что в семи матчах одержали семь побед. Понравилось отношение ребят. Встреча была непростой, но мы проявили характер и выиграли. Такие матчи важны для команды.

Родион Амиров поедет с нами в поездку и возможно примет участие в одной из игр. Каждый соперник настраивается на Тему Хартикайнена и на всю нашу первую линию, поэтому им всегда непросто действовать. Он очень опытный игрок, который набирает форму. Сегодня отдал хорошую передачу и с каждым матчем будет действовать все лучше и лучше», — цитирует Лямся официальный сайт КХЛ.

Автором единственной заброшенной шайбы стал Маркус Гранлунд, которому ассистировал Теему Хартикайнен.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/18/489663.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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