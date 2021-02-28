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Лямся: «Довольны, что «Салават» закрепился на четвертой строчке Востока»

04:57
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:1).

«Мы достаточно хорошо начали первый период, нам он удавался, забили гол. Во втором периоде наши удаления повлияли на игру, соперник очень мощно играл. В третьем периоде старались сыграть поспокойнее, поберечь себя, потому что достаточно сложно было спасти игру, уступая в три шайбы. Мы довольны тем, что закрепились на четвертой строчке Восточной конференции.

Для Метсолы получился достаточно непростой матч. У нас два хороших вратаря. Решили предоставить игровую практику Метсоле, потому что до этого несколько игр провел Тарасов. У Юхи было хорошее самочувствие и настроение, чтобы сегодня сыграть», — приводит слова Лямся официальный сайт НХЛ.

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