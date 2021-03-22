Лямкин: «Салавату» отступать уже некуда, нас ждет очень тяжелый четвертый матч»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1, счет в серии 3:0).

«Тяжелый, упорный матч. Мы сдержали третий период, могли даже забивать, упрочить свое преимущество. Выстояли в концовке. Картаев не струсил, ситуация с возможной дракой была на эмоциях. С Уфой всегда нервные матчи, вся наша серия жесткая. «Салавату» отступать уже некуда, нас ждет очень тяжелый матч послезавтра. Будем биться!» — приводит слова Лямкина официальный сайт КХЛ.