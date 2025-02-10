Лямкин рассказал о работе с Гатиятулиным

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Анваром Гатиятулиным.

— Хороший тренер, профессионал своего дела. Он знает, что делает.

— То, что он прививает своим командам оборонительный хоккей, оказалось стереотипом?

— Уклона на оборону нет. Хотя команда все равно должна уметь играть в защите, это азы хоккея. Анвар Рафаилович пропагандирует и оборону, и атаку.

— Многие говорят, что он очень хороший, положительный человек.

— Так и есть. Не просто так про него говорят, что он положительный человек. Про него ничего плохого сказать не могу, — приводит слова Лямкина «РБ Спорт».

«Ак Барс» идет на втором месте на «Востоке», набрав 72 очка.