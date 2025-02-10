Лямкин рассказал о целях «Ак Барса» на сезон в КХЛ

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин рассказал о целях команды на сезон в КХЛ.

— Как оцените прошедшую часть чемпионата для своей команды?

— Оценивать команду рано. Впереди плей-офф, и мы хотим забраться как можно выше.

— Важно занять первое место на «Востоке» в регулярке?

— И первое место занять, и в плей-офф хотим дойти до самого конца — до Кубка. Мы идем к этой цели, и, надеюсь, дойдем, — приводит слова «РБ Спорт».

«Трактор» после 55 матчей идет на первом месте на «Востоке», набрав 76 очков. На второй строчке с 72 очками «Ак Барс».