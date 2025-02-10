Лямкин: «Пиво после матчей — не гуд»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин назвал главный хоккейный напиток.

— Пиво после матчей — гуд или не гуд? Не гуд, — приводит слова Лямкина Legalbet.

— Почему? Александр Овечкин говорит, что это хороший изотоник.

— Александр знает, что говорит. Я не буду пропагандировать алкоголь. Лучше воды попить.

— Самый хоккейный напиток?

— БиоСтил. Его часто пьют во всех командах. Задерживает воду в организме во время матча и после. Это хороший изотоник. Если говорить о напитках вне матча, то я люблю кока-колу, обязательно с сахаром.

Матч звезд КХЛ прошел в Новосибирске с 8 по 9 февраля. Дивизион Чернышева обыграл в финале дивизион Боброва и стал победителем. В матче за третье место дивизион Тарасова победил дивизион Харламова.