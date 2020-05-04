Лямин и Мясищев могут стать игроками «Салавата»

«Салават Юлаев» заинтересован в переходе защитника московского «Динамо» Кирилла Лямина, сообщает «ГорОбзор.Ру».

В нынешнем сезоне Лямин сыграл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал восемь очков (2+8). В плей-офф защитник забросил одну шайбу в шести матчах.

Всего в КХЛ на счету 34-летнего хоккеиста 671 матч и 132 набранных очка (31+101). За карьеру игрок выступал также за «Спартак», «Северсталь», «Авангард», «Нефтехимик» и «Автомобилист».

Также «Салават Юлаев» уже договорился с защитником Игорем Мясищевым из ЦСКА.

Последний раз в КХЛ Мясищев играл в сезоне-2017/2018. Всего на счету 23-летнего защитника 12 матчей в лиге при показателе полезности «плюс 2».

В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ хоккеист провел 53 встречи и набрал 28 (5+23) очков. В 9 матчах плей-офф Мясищев сделал шесть результативных передач.