Лутцев рассказал, в чем Кубок Вызова лучше Матча звезд КХЛ

Нападающий системы «Локомотива» Роман Лутцев ответил на вопрос, чем Кубок вызова лучше Матча звезд КХЛ.

«Матч звезд КХЛ больше шоу для зрителей. Кубок Вызова тоже, но тут присутствует агрессия в матчах, борьба. Тут люди пытаются выигрывать и доказывать. Как в матче настоящей регулярки, все стараются на максимум.

Чем можно удивить на Кубке Вызова? Я думаю, что здесь собрались одни из самых мастеровитых людей лиги и можно показать какую-нибудь химию интересную на льду, передачи, тактику. Может, договорюсь с кем-нибудь празднование интересное сделать», — сказал Лутцев legalbet.ru.

Кубок Вызова 2025 проходит, 1 февраля, в Новосибирске на «Сибирь-Арене». 8 и 9 февраля Новосибирск также примет Матч звезд КХЛ.