Лутцев назвал хоккейную столицу России

Нападающий системы «Локомотива» Роман Лутцев назвал хоккейную столицу России.

«Когда я играл в «Кристалле», думал, что это Москва. Там много команд, «Спартак» и ЦСКА. А когда переехал в Ярославль, вся эта атмосфера изменила мое мнение. До сих пор считаю, что Ярославль — хоккейная столица России. Ярославль, как канадский Монреаль, легендарный город. Много хоккеистов оттуда, и сам город с хоккейной историей, как и Монреаль», — сказал Лутцев Legalbet.ru.

18-летний Лутцев является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МХЛ в нынешнем сезоне. Он провел за «Локомотив» 38 матчей, забил 22 гола и отдал 29 результативных передач.