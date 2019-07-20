Лукоянов вспомнил футбольное прошлое. Видео

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов в ходе одной из тренировок команды предложил поиграть партнерам в футбол, cоответствующим видео поделился казанский клуб в Twitter.

В апреле этого года хоккеист в рамках договора о спортивном сотрудничестве, перешел в футбольный "КАМАЗ", выступавший в Олимп-ПФЛ, и даже выходил на поле в некоторых матчах. Соглашение действовало до конца прошлого сезона.

30-летний Лукоянов – обладатель Кубка Гагарина, в прошлом сезоне в матчах регулярного чемпионата КХЛ и плей-офф турнира провел за "Ак Барс" 66 матчей, в которых набрал 25 (13+12) очков при коэффициенте полезности "+19".