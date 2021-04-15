Лукоянов пропустит седьмой матч с «Авангардом», Доус вернется в состав

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов пропустит седьмой матч финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Авангардом». В состав вернется Найджел Доус, не игравший в шестом матче.

В этом розыгрыше плей-офф 32-летний Лукоянов провел 14 матчей и набрал 3 (1+2) очка. На счету 36-летнего Доуса — 3+3 в 13 встречах Кубка Гагарина.

Напомним, что седьмой и решающий матч серии состоится сегодня, 15 апреля, в Казани. Начало — в 19.00 (мск).

(Артур Хайруллин)