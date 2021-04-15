Лукоянов пропустит седьмой матч с «Авангардом», Доус вернется в состав
14:07
Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов пропустит седьмой матч финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Авангардом». В состав вернется Найджел Доус, не игравший в шестом матче.
В этом розыгрыше плей-офф 32-летний Лукоянов провел 14 матчей и набрал 3 (1+2) очка. На счету 36-летнего Доуса — 3+3 в 13 встречах Кубка Гагарина.
Напомним, что седьмой и решающий матч серии состоится сегодня, 15 апреля, в Казани. Начало — в 19.00 (мск).
(Артур Хайруллин)
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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: ЦСКА — СКА и «Ак Барс» — «Авангард» в финалах конференций КХЛ
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