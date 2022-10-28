Лукоянов поделился мнением о хоккеистах «Салавата Юлаева»

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказал, что думает о физической форме хоккеистов «Салавата Юлаева».

«У Уфы полкоманды весом по 60 килограммов, как в ЖХЛ. Его идешь бить, а он свернулся: «Мне больно!»

«Ак Барс» занимает седьмое место на «Востоке», «Салават Юлаев» идет на третье строчке. 26 октября уфмский клуб обыграл казанцев со счетом 4:1 в матче КХЛ.