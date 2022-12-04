Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:30

Лукоянов — об отставке Знарка: «Сначала думал, что кто-то прикалывается»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал отставку главного тренера Олега Знарка.

— Сначала думал, что кто-то прикалывается, когда увидел картинку про отставку Знарка. Уточнил в клубе — конечно, все удивились. Особенно удивительно, что это произошло после победного матча. Но такова жизнь спортсмена, жизнь тренера.

2 декабря «Ак Барс» официально объявил об уходе Знарка с поста главного тренера команды. 59-летний Знарок возглавил казанский клуб летом, заключив контракт на один сезон. На данный момент команда занимает 7-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков в 36 матчах.

Олег Знарок. Знарок: «Пишут, что я не подавал в отставку? Мне насрать на ваши источники»
Артем Лукоянов
КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
0
Читайте также
Фотограф из России снял самый страшный кадр ЧМ-2022. Рейтинг жутких моментов турнира в Катаре
Валиева без Трусовой может снова стать чемпионкой России. Как это будет?
В Германии поддержали слова Макрона о России
Сергей Жуков прокомментировал инцидент в баре с «участником СВО»
Разведка США сообщила о вероятных трудностях РФ при создании высокоточных ракет
Как тушат лесные пожары на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радулов пропустит третий матч «Ак Барса» подряд

Бабенко — об отставке Знарка: «Это было неожиданно»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 38 30 8 63
2 ЦСКА 36 23 13 51
3 Локомотив 37 22 15 50
4 Торпедо 37 22 15 46
5 Динамо М 37 20 17 45
6 Спартак 38 19 19 43
7 Динамо Мн 38 17 21 42
8 Витязь 37 16 21 40
9 Северсталь 38 13 25 35
10 Куньлунь 38 13 25 29
11 Сочи 35 5 30 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 36 25 11 53
2 Металлург 36 24 12 52
3 Сибирь 39 23 16 49
4 Адмирал 37 21 16 46
5 Сал. Юлаев 36 19 17 45
6 Авангард 36 20 16 43
7 Ак Барс 36 16 20 38
8 Амур 35 14 21 34
9 Барыс 38 15 23 33
10 Трактор 38 14 24 33
11 Нефтехимик 36 15 21 31
Результаты / календарь
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
4.12 13:30
Сибирь – Торпедо
 - : -
4.12 14:00
Авангард – Трактор
 - : -
4.12 14:00
Барыс – Сал. Юлаев
 - : -
4.12 14:00
Витязь – Спартак
 - : -
4.12 15:00
Металлург – Автомобилист
 - : -
4.12 17:00
Ак Барс – Динамо М
 - : -
4.12 17:00
Куньлунь – СКА
 - : -
4.12 17:00
Нефтехимик – Локомотив
 - : -
4.12 17:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости