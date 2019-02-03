Лукоянов - об истории в Альметьевске: "Все – по закону: выяснили, что ничего такого не произошло и разошлись"

Форвард "Ак Барса" Артем Лукоянов в интервью "СЭ" рассказал об истории с обвинением в избиении полицейских. Напомним, в ночь на 18 августа 2018 года в Альметьевске двое полицейских получили сообщение о срабатывании кнопки экстренного вызова в одном из ресторанов.

Несколько пьяных посетителей, в том числе Лукоянов, устроили скандал с персоналом и посетителями ресторана, дошедший до драки. Полицейские предложили хоккеисту, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, покинуть заведение. Возле входа к ним подошел знакомый спортсмена и напал на одного из сотрудников органов внутренних дел, в это время Лукоянов схватил другого полицейского и ударил его кулаком по голове. Молодые люди были доставлены в отдел полиции.

После произошедшего один из полицейских был госпитализирован с сотрясением головного мозга, другой получил ушиб шеи. Вину обвиняемые признали. Обоим было предъявлено обвинение по статье 318 часть 1 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), что предусматривает наказание до 5 лет. Дело должно было рассматриваться в особом порядке.

Однако Альметьевский городской суд Татарстана прекратил уголовное дело в отношении нападающего "Ак Барса" Артема Лукоянова и его знакомого Максима Груздева, обвиненных в нападении на полицейских. Представитель суда уточнил, что потерпевшие на заседании заявили об отсутствии претензий к Лукоянову и Груздеву, поскольку те уже извинились перед ними.

– Расскажите про историю в Альметьевске, когда вы избили полицейского.

– Никто там никого не избивал.

– Что же там произошло?

– Честно, и сам уже не помню. Много времени прошло. Завязалась потасовка. Охранники, которые меня знали, были в отпуске. Приехал наряд, все подумали, что я главный зачинщик драки. Ко мне подошел мальчик килограмм 40, в милиции работает. Начал надевать на меня наручники. У него не получалось, но и я не сопротивлялся. Потом там кто-то побежал, что-то такое, не помню уже… Но один из милиционеров выстрелил в потолок. Потом выяснилось, что я "отнимал" у него пистолет или что-то вроде того. Но закончилось все нормально.

– Вас отмазывали или все разрешилось в рамках правовых законов?

– Никто не отмазывал. Все – по закону. Просто выяснили, что ничего такого не произошло и разошлись.

– После этого не ходите в клубы?

– Мне не нравятся клубы, если честно. Они уже вышли из моды.

– Да и вам уже тридцать.

– В последнее время, на часах одиннадцать – идти уже никуда не охота. Иногда могу сходить в караоке. Намного веселее.

– Что поете?

– Я слушаю. Только если во мне просыпается певец – пою шансон.

– Слышал о вас разговоры: два года назад вы резко повзрослели и изменили отношение к жизни и хоккею.

– В один момент мне это все надоело. Да и здоровье уже нужно беречь. У меня такая игра, где нужно много сил. И я решил остановиться. Плюс у нас с женой появился ребенок, это тоже многое меняет.

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