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Лукоянов — о поражении от «Авангарда»: «Играли безобразно, что в атаке, что в обороне»

04:51
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Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (0:3).

«Первый период не получился совсем, играли безобразно, что в атаке, что в обороне. Они забили два гола, а мы ничего практически не создали. Игра получилась... Борьба была, но в такой хоккей мы обычно не играем. Энергии не хватило в первом периоде, но во втором двигались даже лучше, чем соперник», — приводит слова Лукоянова официальный сайт КХЛ.

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