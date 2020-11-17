Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:0).

«Матч получился энергичным с первых минут. «Автомобилист» находился на подъеме, никого не надо было настраивать. Это была битва за первую строчку. Видели, что команда вышла готовой биться с первых минут. Несмотря на счет, матч получился интересным. Хорошая игра в большинстве, в меньшинстве, здорово сыграл Рейдеборн. Был ли мой силовой прием чистым? Не знаю, но если я проеду мимо игрока, то тренер меня по головке не погладит. Если соперник хочет и дальше получать травмы, то пусть и дальше разворачивается у борта. Я, например, так никогда не делаю. Откуда приходят голы нашего звена? Главное — чирикать перестать, а работать, работать и работать. Надо надеяться не на то, что дядя Вася за тебя все сделает, а только на себя. Все вкладываем в команду, все на стол», — приводит слова Лукоянова официальный сайт КХЛ.