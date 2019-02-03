Лукоянов - о переходе в "Салават": "Если жизнь заставит, пойду. У меня семья – нужно ее кормить, зарабатывать"

Форвард "Ак Барса" Артем Лукоянов в интервью "СЭ" рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры. По его словам, у него есть пара предложений, в которых он заинтересован.

– После сезона вы сможете выбрать любой клуб – не только "Ак Барс".

– Есть пару предложений, в которых я заинтересован. "Салават", например.

– "Салават"?

– Да шучу я! Их болельщики меня сразу убьют.

– Так вы все же представляет себя в Уфе?

– Когда Александр Бурмистров перешел в "Салават", я сидел и рассуждал: его жизнь так повернулась, что пришлось туда перейти. Он сам не выбирал: Уфа или Питер. Сказали "Салават" – значит поехал в "Салават" . Это жизнь. У него не было выбора.

– У него не было, а у вас сейчас появится.

– Если жизнь заставит, пойду!

– То есть эту идею не отвергаете? Например, вы спартаковец – в ЦСКА пошли бы?

– В ЦСКА – нет. Но я чуть-чуть про другое. У меня семья – нужно ее кормить, зарабатывать. Так что, если жизнь заставит туда пойти – что делать?

– И все-таки: могли бы переехать в какой-то клуб из Москвы?

– Мне не очень нравится этот город. Добираться долго. Живу в Казани восьмой год и все там знаю. Уже привык. Не хочется что-то менять.



– А в Америку?

– Даже не думал об этом.

– Ни разу за все время не было предложений?

– Как-то разговаривали с Данисом Зариповым на эту тему. Говорит, попробовал бы съездить на моем месте. По его мнению, моя игра как раз для НХЛ. Но было бы мне 25-26 – поехал бы, а так.. Ну, может быть, подкину идею своему агенту.

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