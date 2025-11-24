Лукашенко заявил, что ему нравится ярославский «Локомотив»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым заявил, что ему нравится «Локомотив».

«Завидуем вам. Вы выиграли в прошлом году чемпионат КХЛ. Считаю, что это очень сильный чемпионат, если в мировом масштабе брать. Ничем НХЛ не уступает, а в этом году еще сильнее стал. Я доволен пока, как играют минские динамовцы. Но есть к чему стремиться, глядя на ваш «Локомотив. Это не для лести говорю. Все-таки «Динамо» — это страновая, республиканская команда. А вы в борьбе с регионами России смогли оснастить свою команду, хоккейную в данном случае, и показать, что такое Ярославль. Красавцы, очень мне нравится ваша команда», — приводит слова президента БелТА.

В прошлом году ярославский клуб победил «Трактор» в финальной серии Кубка Гагарина и впервые в истории стал обладателем трофея.

В этом сезоне «Локомотив» с 41 очком в 30 матчах занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, минское «Динамо» с таким же количеством очков в 29 играх — на третьей строчке «Запада».