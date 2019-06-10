Лукашенко хочет, чтобы минское "Динамо" делало ставку на белорусских хоккеистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лучше не финансировать приезд легионеров в минское "Динамо", а ставить на матчи белорусских хокеистов.

– Надо брать своих ребят. Естественно, три-четыре легионера: вратаря у нас нет сильного. Его и не будет, если наши не будут стоять в воротах. Да, надо кто-то в первую тройку, но надо ставить своих и играть, – потребовал Лукашенко от министра внутренних дел страны и председателя наблюдательного совета клуба Игоря Шуневича. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко также позитивно оценил матчи суперсерии, в которой "Динамо" играло против сборной клубов экстралиги:

– Вы сами видели, что наши ни в чем не уступали тем динамовцам, которые играли в прошлом сезоне. Да, можно говорить, что там хромые, больные были. И у тех, и у тех сезон закончился, хромых хватало. Но сама суть игры показала, что, если ребята хотят играть, они играют. Я еще раз повторяю: у каждого две ноги, две руки и голова – и у россиян, и у канадцев, и у американцев, и у наших. Хотят играть и деньги зарабатывать (что тут греха таить) – пусть идут и играют. Не могут – значит, нечего с ними разговаривать. Я говорю о белорусах. А тащить сюда легионеров со всего мира и не попадать в плей-офф – нам такие игры не надо. Зачем бередить душу и сердца болельщиков, они же приходят и переживают, – добавил он.

В завершившемся сезоне "Динамо" заняло 11-е место в Западной конференции КХЛ, не сумев пробиться в плей-офф.