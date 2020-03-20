Лукаш Седлак: «У нас только одно здоровье, нельзя рисковать»

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак вернулся в Чехию и рассказал, какая ситуация сложилась в стране из-за пандемии коронавируса.

— У меня и моей семьи все в порядке, да и у всех моих знакомых тоже. Среди нас заболевших нет, со здоровьем все хорошо. Конечно, мы не ходим друг к другу в гости, потому что соблюдаем меры по самоизоляции, — цитирует Седлака официальный сайт «Трактора».

— Самоизоляция — способ сделать то, что давно откладывал? Чем ты занимаешься во время карантина?

— Да! Но мы были заняты, так как я покупаю квартиру в Праге и мы с моей девушкой занимались планировкой, кухней и всеми деталями, заказывали мебель онлайн. Моя девушка учится на архитектурном, поэтому она прорабатывает весь дизайн на своем ноутбуке. Так что занимаемся этим вопросом, смотрим телевизор и все в таком духе. Пока других занятий не так много.

— Почти все соревнования отменены, многие хоккейные лиги либо завершили сезон, либо, как КХЛ, сделали перерыв. Скорее всего, чемпионат мира может не состояться, чешские игры перенесены. Твое мнение в данной ситуации?

Грустно. Ведь ты играешь весь сезон, попадаешь в плей-офф, самый интересное время сезона, ты выкладываешься, играешь только, чтобы побеждать, повторюсь, это самая интересная часть всего сезона. Все время, все 8 месяцев ты готовишься к плей-офф и к игре за Кубок, а его отменяют. Уверен, что командам, которые сейчас в плей-офф, приходится нелегко. Даже представить не могу, как бы чувствовал себя на их месте. То же самое и с играми национальных сборных. Но у нас только одно здоровье, нельзя рисковать. Лучше проявлять осторожность. Конечно, если в вашем городе все хорошо, то почему бы не сыграть, но если есть случаи заражения, как в Чехии или Швейцарии, то, конечно, стоит отменить. К тому же очень сложно играть без болельщиков, ведь мы в принципе играем для и ради них. Игры без болельщиков — гораздо сложнее. Поэтому я понимаю, почему лиги делают паузы и отменяют игры.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список // Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется