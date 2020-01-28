Лукаш Седлак: «Шансы попасть в плей-офф еще есть»

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак рассказал, какая атмосфера сейчас сложилась в команде.

— «Трактор» успешно начал 2020-й год — шесть матчей с набранными очками. А теперь — четыре поражения подряд. Что случилось с командой?

— Хотел бы я знать ответ на этот вопрос. Тогда бы я смог изменить ситуацию, — цитирует Седлака официальный сайт КХЛ. — Мы постоянно принимаем неправильные решения на льду, очень много потерь. Иногда надо отдать простой пас партнеру и начать атаку, а мы начинаем что-то придумывать и делаем лишние передачи. Игроки «Трактора» слишком сильно хотят победить и стараются играть красиво. Теперь после четырех поражений подряд нам надо вернуться к простому хоккею. И не делать ничего лишнего.

— Какое сейчас настроение в раздевалке «Трактора»?

— Я могу говорить только про себя лично. Очень тяжело, когда команда начав выигрывать, выправлять ситуацию в турнирной таблице и немного приблизившись к зоне плей-офф, снова вернулась к поражениям. Это разочаровывает. Не знаю, что чувствуют другие парни. В любом случае нужно продолжать работать. Шансы попасть в плей-офф еще есть, и нам необходимо за них цепляться.

— Как команда сможет исправить ситуацию?

— Как я уже сказал, играть в простой хоккей. Проводить больше силовых приемов в зоне нападения и спокойнее играть в обороне. То есть все нужно упростить.

— Владимир Юрзинов работает с «Трактором» уже несколько месяцев. Как изменилась команда при его руководстве?

— Кое-что он изменил. У каждого тренера свой собственный подход. Нам нужно делать то, что говорит Владимир Юрзинов. Если мы выполняем его установку — выигрываем, если нет — то уступаем. Так что надо беспрекословно слушаться тренерского штаба.

— При нем команда стала играть в более атакующий хоккей, чем при Петерисе Скудре?

— Я не хотел бы обсуждать прошлое. Что было, то прошло. Сейчас нам нужно думать только о следующем матче с «Куньлунем». Стиль игры, количество забитых голов не имеет значения — нужно только побеждать. Мы не имеем права больше проигрывать.