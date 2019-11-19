Лукаш Седлак: «Очень расстроен, что «Трактор» столько проигрывает»

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак после окончания матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:5) рассказал, как он ощущает себя в роли капитана команды из Челябинска.

— Для меня большая честь получить нашивку капитана «Трактора» и вести команду вперед, — приводит слова Седлака официальный сайт КХЛ. — Но я старался не слишком сильно фокусировать на этом свое внимание и играть так же, как в прошлых матчах. Конечно, я очень расстроен, что «Трактор» столько проигрывает. Я веду себя так эмоционально, потому что очень хочу побеждать. Но мне нужно быть умнее — необходимо сдерживать свои эмоции и прикладывать усилия в игре на льду, чтобы изменить ситуацию.

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