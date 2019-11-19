КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Лукаш Седлак: «Очень расстроен, что «Трактор» столько проигрывает»

21:15
Теги:

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак после окончания матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:5) рассказал, как он ощущает себя в роли капитана команды из Челябинска.

— Для меня большая честь получить нашивку капитана «Трактора» и вести команду вперед, — приводит слова Седлака официальный сайт КХЛ. — Но я старался не слишком сильно фокусировать на этом свое внимание и играть так же, как в прошлых матчах. Конечно, я очень расстроен, что «Трактор» столько проигрывает. Я веду себя так эмоционально, потому что очень хочу побеждать. Но мне нужно быть умнее — необходимо сдерживать свои эмоции и прикладывать усилия в игре на льду, чтобы изменить ситуацию.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/11/19/459653.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир