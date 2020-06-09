КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Лукаш Радил вернулся из «Сан-Хосе» в «Спартак»

21:36
Лукаш Радил. Фото ХК «Спартак»
Лукаш Радил. Фото ХК «Спартак»
Теги:

Нападающий Лукаш Радил вернулся в «Спартак», сообщает официальная группа клуба в соцсети «Вконтакте». 29-летний нападающий подписал односторонний контракт, рассчитанный до 30 апреля 2021 года.

Радил последние два сезона провел в системе клуба НХЛ «Сан-Хосе». За главную команду он сыграл 50 матчей и набрал 11 (7+4) очков. До этого нападающий три сезона играл в «Спартаке», где в его активе было 103 (41+62) очка в 168 встречах КХЛ.

Дополнительная информация:

https://vk.com/wall-140332_217816

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир