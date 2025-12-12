Лугин стал помощником Андриевского в «Амуре»

«Амур» объявил о подписании контракта с тренером Дмитрием Лугиным. Он стал помощником Александра Андриевского.

35-летний Лугин является воспитанником «Амура». После окончания игровой карьеры в 2022 году он проходил профессиональную переподготовку по программе «Теория и методика хоккея» в Екатеринбургском институте физической культуры.

В КХЛ Лугин в качестве нападающего играл за «Амур», «Адмирал», «Локомотив», «Сочи» и «Витязь», в 552 матчах набрал 183 (84+99) очка. В сезоне-2011/12 признавался лучшим новичком лиги.

«Амур» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, в 35 матчах команда набрала 32 очка.