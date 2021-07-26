Лучший защитник прошлого сезона КХЛ может подписать контракт с «Монреалем»

Защитник «Торпедо» Крис Уайдман может вернуться в НХЛ. 31-летний хоккеист может заключить контракт с «Монералем», когда в Северной Америке откроется рынок свободных агентов, пишет в Twitter журналист Крис Джонстон.

Уайдман стал лучшим защитником сезона-2020/21 в КХЛ. В 59 матчах регулярного чемпионата он набрал 41 (9+32) очко.

Отметим, что в составе сборной США защитник стал бронзовым призером чемпионата мира, который проходил в Риге.