Лучший защитник прошлого сезона КХЛ может подписать контракт с «Монреалем»
22:41
Защитник «Торпедо» Крис Уайдман может вернуться в НХЛ. 31-летний хоккеист может заключить контракт с «Монералем», когда в Северной Америке откроется рынок свободных агентов, пишет в Twitter журналист Крис Джонстон.
Уайдман стал лучшим защитником сезона-2020/21 в КХЛ. В 59 матчах регулярного чемпионата он набрал 41 (9+32) очко.
Отметим, что в составе сборной США защитник стал бронзовым призером чемпионата мира, который проходил в Риге.
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