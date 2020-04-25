25 апреля 1952 года в селе Орудьево, что в Московской области, родился Владислав Третьяк. Сегодня легендарному советскому вратарю, президенту Федерации хоккея России исполняется 68 лет.

Третьяк в период с 1969 по 1984 годы защищал ворота ЦСКА и сборной Советского Союза. В матчах чемпионата СССР сыграл 482 матча, на чемпионатах мира и Олимпийских Играх 117 игр. В турнирах Кубка Канады — 11 матчей.

Третьяк трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, лучший вратарь XX века по версии Международной федерации хоккея.

В 2006 году Третьяк занял пост президента Федерации хоккея России.