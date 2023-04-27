Лучший снайпер МХЛ Морозов перейдет в «Сочи»

Как стало известно «СЭ», лучший снайпер МХЛ Александр Морозов продолжит карьеру в «Сочи».

В минувшем сезоне нападающий «Сахалинских Акул» набрал 56 (35+21) очков в 53 матчах МХЛ. В декабре прошлого года Морозову исполнилось 19 лет.

«Сочи» занял последнее место в Западной Конференции в сезоне-2022/23.