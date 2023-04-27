Лучший снайпер МХЛ Морозов перейдет в «Сочи»
Как стало известно «СЭ», лучший снайпер МХЛ Александр Морозов продолжит карьеру в «Сочи».
В минувшем сезоне нападающий «Сахалинских Акул» набрал 56 (35+21) очков в 53 матчах МХЛ. В декабре прошлого года Морозову исполнилось 19 лет.
«Сочи» занял последнее место в Западной Конференции в сезоне-2022/23.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|2 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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