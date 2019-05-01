Нападающий Якоб Берглунд и защитник Бен Маршалл подписали контракты с "Динамо" Рига, сообщает пресс-служба латвийского клуба.

Срок соглашения с хоккеистами не сообщается.

В прошедшем сезоне 27-летний Берглунд играл в чемпионате Германии за "Крефельд"​. Швед забросил 32 шайбы и отдал 20 голевых передач в 51 матче немецкой хоккейной лиги, став лучшим снайпером турнира.

В минувшем сезоне 26-летний Маршалл выступал в чемпионате Словакии за "Баньску-Быстрицу". В 55 матчах регулярного чемпионата защитник забросил 12 шайб и сделал 34 результативные передачи.

Также на официальном сайте КХЛ сообщается, что голкипер Тимур Билялов подписал с "Динамо" двусторонний контракт.

DINAMO RĪGA nākamsezon spēlēs zviedru uzbrucējs Jacob Berglund pic.twitter.com/4L2tc25ydF – Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) 1 мая 2019 г.